Избитый в Новой Москве отец рассказал полную историю конфликта

Пострадавший в конфликте в Новых Ватутинках Александр Жиловников рассказал, что ему с ребенком и его товарищу угрожали ножом. Это произошло во время первой перепалки мужчин, которая осталась за кадром.

По словам Жиловникова, он с другом и маленьким сыном вышел на улицу прогуляться. Возле магазина они повстречали группу молодых людей, с которыми у них завязался конфликт.

«Слово за слово, кто-то кого-то толкнул, и получилось так, что словесная перепалка перетекла в драку, после чего через несколько минут один из них достал нож и стал угрожать. Соответственно, мы вдвоем переключились на эту опасность. В этот момент второй фигурант тронул ребенка по щеке, не сильно, я так понимаю, но ребенок заплакал», - рассказал он.

После этого произошла драка, затем участники конфликта разошлись. Спустя какое-то время они снова встретились на пешеходном переходе. Отец с ребенком попытался убежать, однако их настиг один из нападавших.

«Я максимально быстро положил на газон ребенка и стал защищать его. Это его не останавливало, он стал меня бить... Дрался с одним, а получилось что уже толпа напала. Так била, что я уже не смог сосчитать сколько в меня прилетело ударов. Кое-как я вставал, но мне не давали», - добавил Жиловников.

Конфликт удалось прекратить только когда друг мужчины позвал на помощь. Неравнодушные прохожие сумели оттащить нападавших.

Жиловников также рассказал о том, как на конфликт отреагировал его четырехлетний сын. По словам мужчины, ребенок даже хотел заступиться за папу.

Нападение произошло в районе Нововатутинского проспекта вечером в четверг, 5 ноября. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как четверо нападают на мужчину с маленьким ребенком. Все нападавшие в данный момент задержаны.

В СК РФ считают, что в результате инцидента была создана угроза здоровью и жизни ребенка. Изначально было заведено уголовное дело о хулиганстве, однако после глава ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжелую статью - покушение на убийство. За ходом расследования и соблюдением прав малолетнего также следит столичная прокуратура.