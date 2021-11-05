Начало конфликта в Новой Москве попало на видео

Столичная прокуратура опубликовала видео начала конфликта в Новой Москве, в результате которого толпа неизвестных избила мужчину с маленьким ребенком.

На записи видно, как несколько мужчин спешно куда-то идут. Им на встречу движутся два молодых человека, у одного из которых на плечах сидит ребенок. После того, как две группы проходят мимо друг друга, превосходящая по численности компания внезапно оборачивается и набрасывается на прошедших рядом с ними граждан, которые в итоге пытаются спастись бегством.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как толпа агрессивно настроенных лиц избивает мужчину с маленьким ребенком. Инцидент, предположительно, произошел в Новых Ватутинках.

По факту случившегося СК РФ организовал проверку. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).