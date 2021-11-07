Участники нападения в Новой Москве отказались признать вину в покушении на убийство

Напавшие на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках молодые люди признали свою вину в хулиганстве, однако отказались от обвинений в покушении на убийство. Об этом сообщил защитник несовершеннолетнего обвиняемого Роман Масютенко.

Он отметил, что молодым людям предъявлены обвинения в серьезном преступлении, санкция статьи предполагает наказание от восьми до двадцати лет лишения свободы.

«Никто, в том числе и моей подзащитный, вину в инкриминируемом деянии не признал. Все утверждают, что никакого покушения на убийство не было. Никакой цели, никакого сговора по этому поводу не было у них. Имело место просто бытовой конфликт. Соответственно, вину они в этом не признали, полностью ее отрицают и будут ее отрицать и в дальнейшем», - сказал Масютенко.

Адвокат добавил, что молодые люди настаивают на том, что при себе у них не было ножа, а был кистевой эспандер, которые очевидцы и потерпевшие могли принять за нож.