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МВД опубликовало видео с участниками драки в Новой Москве

Майя Мусиенко
23:48 05.11.2021
На опубликованных кадрах напавшие на мужчину с ребенком, сам пострадавший и его друг рассказывают о случившемся.
© Видео: МВД РФ © Фото: badnews6 vk
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Управление московского МВД выложило в Сеть видео с участниками резонансного конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки. Первыми в ролике появляются нападавшие, которые рассказывают, за что были задержаны. По словам одного из мужчин в драке вместе с ним участвовали его братья из Оренбурга.

В материале также содержится видео с мужчиной, на которого было совершено нападение. По его словам, конфликт начался с того, что злоумышленники «на ровном месте» задели его товарища.

«Потом был еще ребенок. В этот момент как-то так получилось, что они его просто задели, причем специально задели, ударили по щеке. Соответственно, как отец я среагировал на это, и пытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож начал им махать, начал за нами бегать с этим ножом публично. Получилось так, что в этой ситуации товарищ стал защищаться, побежал за ними, они — от него, я ребенка взял в охапку с собой и пошел домой», — рассказал пострадавший.

Тем не менее, злоумышленники встретили отца с сыном в районе магазина на улице, где и началась сама драка. Приятель потерпевшего, обратился за помощью к прохожим, поскольку, по его словам, понимал, что своими силами они с товарищем не справятся. При этом нападавшие избивали мужчину группой, несмотря на просьбы драться один на один.

Нападение произошло у жилых домов в районе Нововатутинского проспекта вечером в четверг. Видеозапись с места происшествия была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как четверо мужчин нападают на отца с маленьким ребенком.

Ранее руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести переквалификацию действий людей, напавших на мужчину с ребенком. Речь идет о более тяжкой статье «Покушение на убийство».

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