«Хотел заступиться за папу»: отец пострадавшего в Новой Москве мальчика о поведении ребенка

Участник резонансного конфликта в Новой Москве Александр Жиловников рассказал о состоянии ребенка, который пострадал в ходе драки в районе Новые Ватутинки. По словам отца мальчика, сейчас он находится в безопасности со своей матерью.

«Надеюсь, никаких отклонений, психологической травмы не осталось. Ребенок в принципе нормально, я с ним говорил, общался, он находится сейчас в полной безопасности с мамой. Проведена судмедэксертиза, пообщался с ним психолог, выявлены небольшие покраснения на щеке, синячки маленькие. Причастны ли они как-то к этому делу, я не знаю, это будет решать следствие», - рассказал Александр в беседе со «Звездой».

Мужчина также рассказал о поведении 4,5-летнего ребенка во время конфликта. Мальчик понял, что происходит, и пытался в меру своих сил заступиться за отца.

«Может в принципе подтвердить ситуацию и подтверждал тем самым, что его ударили, обидели злые дядьки, да, сказал», - отметил отец мальчика.

Нападение на мужчину с ребенком произошло в районе Нововатутинского проспекта вечером в четверг, 4 ноября. Произошедшее попало на видео. За ходом расследования и соблюдением прав малолетнего следит столичная прокуратура и глава СК РФ Александр Бастрыкин.