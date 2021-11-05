Патрулируют улицы и проверяют документы: полиция проводит рейды после избиения мужчины с ребенком в Новой Москве

Сотрудники полиции начали проводить рейды в микрорайоне Новые Ватутинки после того, как неизвестные избили мужчину с ребенком. Правоохранители патрулируют улицы и опрашивают местных жителей. Кроме того, они останавливают прохожих и проверяют документы.

Инцидент произошел накануне вечером недалеко от одного из торговых центров в Новой Москве. Агрессивно настроенная толпа напала на мужчину с маленьким ребенком. Кадры были опубликованы в социальных сетях. На записях видно, что мужчина пытается защитить малыша и взывает к здравому смыслу агрессоров, однако это никак не останавливает дебоширов.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после нападения. Кроме того, стражи порядка установили личность мужчины, на которого было совершено нападение. Сейчас сотрудники полиции допрашивают его. Что стало причиной драки, пока неизвестно.