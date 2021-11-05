Полиция возбудила уголовное после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после нападения четверых мужчин на отца с ребенком в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Полицейскими реализуется весь необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Кроме того, стражи порядка установили личность мужчины, на которого было совершено нападение. Сейчас сотрудники полиции опрашивают его.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено, как толпа агрессивно настроенных лиц избивает мужчину с маленьким ребенком. Инцидент произошел в Новых Ватутинках. Вскоре столичная прокуратура опубликовала еще одно видео, сделанное камерами видеонаблюдения, на котором показан момент начала конфликта.