Полиция нашла мужчину, на которого напали неизвестные в Новой Москве

Полиция нашла отца несовершеннолетнего ребенка, на которого напали четверо неизвестных в Новой Москве. Об этом «Звезде» сообщили в Министерстве внутренних дел. В настоящий момент правоохранители опрашивают мужчину.

«Полицейскими установлен отец несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время проводится его опрос с целью установления всех обстоятельств события. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех участников конфликта продолжается», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Новых Ватутинках агрессивная толпа напала на мужчину с маленьким ребенком. Следственный комитет начал проверку по статье о хулиганстве, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Очевидец опубликовал в Сети видео инцидента. На записи видно, что мужчина пытается защитить мальчика и взывает к здравому смыслу нападающих, однако это никак не останавливает их.