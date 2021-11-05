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Полиция нашла мужчину, на которого напали неизвестные в Новой Москве

Анна Назайкина
14:17 05.11.2021
Остальных участников потасовки продолжают разыскивать, сообщили в МВД.
Полиция нашла мужчину, на которого напали неизвестные в Новой Москве
© Фото: badnews6, Вконтакте
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Полиция нашла отца несовершеннолетнего ребенка, на которого напали четверо неизвестных в Новой Москве. Об этом «Звезде» сообщили в Министерстве внутренних дел. В настоящий момент правоохранители опрашивают мужчину.

«Полицейскими установлен отец несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время проводится его опрос с целью установления всех обстоятельств события. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех участников конфликта продолжается», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Новых Ватутинках агрессивная толпа напала на мужчину с маленьким ребенком. Следственный комитет начал проверку по статье о хулиганстве, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Очевидец опубликовал в Сети видео инцидента. На записи видно, что мужчина пытается защитить мальчика и взывает к здравому смыслу нападающих, однако это никак не останавливает их.

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