Очевидец рассказал о состоянии ребенка после конфликта в Новой Москве

После нападения толпы на мужчину с маленьким ребенком в Новой Москве в Сети было опубликовано видео инцидента. Его автор Марк Колесников рассказал «Звезде», как развивались события после того, как запись ролика была прекращена.

На кадрах видно, что мужчина пытается, в первую очередь, защитить мальчика и взывает к здравому смыслу нападающих, однако это никак не останавливает их.

«После видео они договорились завтра в три. Ребенок вел себя отлично, даже не плакал. Но испугался», - рассказал мужчина.

Ранее стало известно, что в Новых Ватутинках агрессивная толпа напала на мужчину с маленьким ребенком. Следственный комитет начал проверку после нападения по статье о хулиганстве, по ее итогам будет принято процессуальное решение.