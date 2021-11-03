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ИИ в войсках и «Цирконы» для ВМФ: о чем говорил Путин на заключительном совещании в Сочи

Андрей Аркадьев
Павел Ремнев
18:24 03.11.2021
В Сочи Владимир Путин провел заключительную из серии встреч с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня Российские вооруженные силы - мировой лидер по количеству новых вооружений. В Сухопутных войсках доля современной техники растет. В Военно-морской флот и Воздушно-космические силы поступают новые корабли, самолеты и вертолеты. Армия стала более мощной и мобильной. Обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу и командованию Вооруженными силами, президент говорит, что наступило время для следующего этапа - нужно развивать принципиально новые системы.

«Обсудим, как идет оснащение армии и флота системами, основанными на новых физических принципах. Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысило возможности Вооруженных сил, на многие годы, даже десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет», - сказал Путин.

Вооружение, о котором раньше только фантасты писали, становится на боевое дежурство в Российской армии. За каждым образцом стоит труд тысяч ученых и инженеров. Электромагнитное, микроволновое, лазерное, гиперзвуковое оружие и еще много засекреченных проектов изучают в военных лабораториях. Часть из них  уже можно использовать в реальной боевой обстановке, говорит президент, и это первые серьезные разработки в сфере оружия будущего.

«Благодаря российскому оборонно-промышленному комплексу, нашей фундаментальной и прикладной науке сделан очень серьезный задел в этом направлении. Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок "Пересвет", гиперзвуковых комплексов "Авангард" и "Кинжал". Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», - сказал президент.

Гиперзвук - то, чем российская военная наука вправе гордиться. Прошли полноценные испытания ракеты «Циркон», которая полностью подтвердила свои тактико-технические характеристики и скорость в семь раз быстрее звука. Уже в следующем году эта ракета поступит на вооружение Военно-морского флота. Президент отмечает, что важно, чтобы все виды Вооруженных сил развивались и совершенствовались равномерно. Чтобы потом действовали в единой высокотехнологичной связке, работали вместе в одной цифровой среде.

Чтобы ракеты не поражали дважды один и тот же объект, они должны сами распределять цели. И здесь важную роль играет искусственный интеллект, который будет помогать человеку координировать и даже принимать решения за доли секунды. Перед российским оборонно-промышленным комплексом стоят большие задачи. И главная задача предприятий этой сферы, чтобы заказ государства был выполнен в срок, до 2033 года.

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