Путин заявил, что со следующего года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России

Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» завершаются, со следующего года она будет поступать на вооружение ВМФ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в среду на очередном совещании по оборонной тематике.

«Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России», - сказал глава государства.

Также президент заявил, что считает создание в РФ оружия на новых физических принципах прорывом, который помог стране укрепить стратегический паритет.

В октябре сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была запущена с атомной подлодки «Северодвинск» в рамках испытаний в Баренцевом море. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель.