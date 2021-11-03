Путин оценил роль искусственного интеллекта в производстве вооружения

Президент РФ Владимир Путин на заключительном совещании по оборонной тематике в Сочи высоко оценил роль искусственного интеллекта в Вооруженных силах.

«Первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружений имеет применение технологий искусственного интеллекта», - сказал глава государства.

По словам российского лидера, технологии искусственного интеллекта должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия.

Также на совещании Путин заявил, что со следующего года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.

В Сочи проходит очередная серия встреч главы государства с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Напомним, предыдущая серия таких встреч состоялась в мае. Традиционно они проходят весной и осенью.