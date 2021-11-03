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Путин заявил, что в России высокий уровень военной безопасности

Андрей Аркадьев
16:43 03.11.2021
На совещании в Сочи обсуждалось оснащение армии и флота системами, основанными на новых физических принципах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Современные вооружения, не имеющие аналогов в мире, обеспечили высокий уровень военной безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в серии встреч оборонной тематики в Сочи.

«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Серьезно, в разы повысило возможности Вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия. Обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет», - сказал глава государства.

Ранее Путин обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправку военных медиков в регионы для борьбы с COVID-19 и поручил продолжить работу по возведению военных госпиталей.

Накануне Путин провел оборонное совещание по разработке и использованию беспилотников в армии.

В Сочи проходит очередная серия встреч главы государства с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Напомним, предыдущая серия таких встреч состоялась в мае. Традиционно они проходят весной и осенью.

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