Путин заявил, что испытания подтвердили уникальность «Пересветов» и «Авангардов»

Испытания на государственном уровне подтвердили уникальные характеристики российских лазерных установок «Пересвет», а также гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в серии встреч оборонной тематики в Сочи.

«Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок "Пересвет", гиперзвуковых комплексов "Авангард" и "Кинжал"», - сказал он.

Президент также добавил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» завершаются, со следующего года она будет поступать на вооружение ВМФ.