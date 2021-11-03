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Все в дыму: кадры тушения рухнувшего под Иркутском Ан-12

Иван Линдеманн
16:28 03.11.2021
Самолет пропал с радаров после того, как экипаж доложил, что уходит на второй круг. По факту крушения Следственный комитет возбудил уголовное дело.
© Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МЧС опубликовало кадры тушения самолета Ан-12, который потерпел крушение в Иркутской области. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По уточненной информации МЧС России, на борту находилось семь человек. Среди них, как сообщает Sputnik Беларуси, были граждане РФ, Белоруссии и Украины. Все они - члены экипажа. Пассажиров не было.

Как рассказали в Росавиации, самолет отвез продукты на Чукотку и возвращался в Иркутск. Ан-12 пропал с радаров после того, как экипаж доложил, что уходит на второй круг.

Информация о погибших выясняется. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, на месте крушения найдены останки пяти погибших.

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