СМИ: Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области
Предварительно самолет рухнул в районе села Пивовариха. Сколько человек было на борту, неизвестно.
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Самолет Ан-12, следовавший по маршруту Якутск - Иркутск, пропал с радаров над Иркутской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Официальной информации о случившемся пока нет. Как сообщает Telegram-канал Baza, на высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг. После этого метка пропала.
Предварительно Ан-12 рухнул в районе села Пивовариха. По данным СМИ, на борту находились только члены экипажа. Как рассказали в МЧС, предположительно, восемь человек. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.