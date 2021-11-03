СМИ: Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области

Самолет Ан-12, следовавший по маршруту Якутск - Иркутск, пропал с радаров над Иркутской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Официальной информации о случившемся пока нет. Как сообщает Telegram-канал Baza, на высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг. После этого метка пропала.

Предварительно Ан-12 рухнул в районе села Пивовариха. По данным СМИ, на борту находились только члены экипажа. Как рассказали в МЧС, предположительно, восемь человек. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.