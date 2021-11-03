В МЧС уточнили информацию о пропавшем под Иркутском Ан-12

На борту пропавшего с радаров грузового самолета Ан-12 под Иркутском, предположительно, находятся восемь человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«На борту, предположительно, находятся восемь человек. На место выехали пожарно-спасательные подразделения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 14.45 мск при заходе на посадку в районе населенного пункта Пивовариха, в семи километрах от Иркутска.

Ранее СМИ сообщили, что экипаж Ан-12 запрашивал уход на второй круг на высоте 240 метров. По предварительной информации, пассажиров на борту самолета не было.