Опубликованы первые кадры с места крушения Ан-12 под Иркутском
На фотографиях видно, что воздушное судно горит. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опубликованы первые кадры с места крушения Ан-12 под Иркутском
На фотографиях видно, что воздушное судно горит. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
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