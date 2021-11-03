Опубликованы первые кадры с места крушения Ан-12 под Иркутском

Самолет, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 14.45 мск при заходе на посадку в районе населенного пункта Пивовариха, в семи километрах от Иркутска. По данным СМИ, экипаж запрашивал уход на второй круг на высоте 240 метров.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По уточненной информации, на борту находилось семь человек. Самолет грузовой. По данным МЧС, пассажиров там не было. Белорусские власти заявили, что Ан-12 принадлежит авиакомпании «Гродно».

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