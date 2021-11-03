Экипаж Ан-12 перед крушением доложил, что уходит на второй круг

Самолет Ан-12 пропал с радаров после того, как экипаж доложил, что уходит на второй круг. Об этом заявили в Росавиации. Отмечается, что самолет отвез продукты на Чукотку и возвращался в Иркутск.

По уточненной информации, на борту находились семь человек. Самолет грузовой. Белорусские власти заявили, что Ан-12 принадлежит авиакомпании «Гродно». Как сообщает Sputnik Беларусь, в экипаже, предположительно, были граждане России, Белоруссии и Украины.

По факту крушения самолета Ан-12 возбуждено уголовное дело. Ранее были опубликованы первые кадры с места катастрофы.