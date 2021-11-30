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Герасимов возложил цветы к памятнику Жукову в Улан-Баторе с монгольским коллегой

10:56 30.11.2021
Памятник Георгию Жукову в монгольской столице - часть мемориального комплекса. В Монголии чтут великого маршала, как человека, отбившего японскую агрессию на Халхин-Голе в 1939 году.
Герасимов возложил цветы к памятнику Жукову в Улан-Баторе с монгольским коллегой
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов возложил цветы к памятнику маршалу Жукову в Улан-Баторе.

Герасимов почтил память великого маршала вместе с монгольским коллегой, начальником Генштаба Вооруженных сил Монголии генерал-лейтенантом Довчисурэнгийном Ганзоригом. 

Памятник Георгию Жукову в монгольской столице - часть мемориального комплекса. Он создан решением правительства Монголии для увековечивания памяти великого полководца. Он сыграл выдающуюся роль в борьбе советского и монгольского народов против японских агрессоров в боях на Халхин-Голе в мае-сентября 1939 года. 

Возложение цветов прошло после встречи Герасимова с военно-политическим руководством Монголии в Улан-Баторе. 

Также сообщается, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов награжден орденом «Боевого красного знамени» Монголии.

Кроме того, Герасимов сказал, что Россия передаст Монголии авиатехнику и поможет модернизировать аэродромы. Впрочем, военное сотрудничество двух стран не ограничивается такой помощью, также проводятся совместные учения. Крупнейшим в этом году стали учения «Селенга-2021».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин

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