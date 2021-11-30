Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов награжден орденом «Боевого красного знамени» Монголии
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов награжден орденом «Боевого красного знамени» Монголии.
Награду Герасимову вручил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Это произошло после встречи начальника Генштаба ВС РФ с военно-политическим руководством в столице республики Улан-Баторе.
«Спасибо за вклад в международное сотрудничество», - сказал Ухнагийн Хурэлсух во время вручения ордена.
Орден «Боевого Красного Знамени» - государственная награда Монголии, учрежденная в 1926 году. Им награждаются военнослужащие, рабочие, служащие органов безопасности, граждане Монголии и иностранцы, которые внесли достойный вклад в развитие Вооруженных сил и укрепление обороноспособности страны.
Встреча и награждение после нее прошли в процессе однодневного рабочего визита Валерия Герасимова в Монголию.
Также Герасимов сообщил, что Минобороны России передаст Монголии авиатехнику и поможет модернизировать аэродромы.
Военное сотрудничество России и Монголии выражается и в совместных учениях. Крупнейшими в этом году стали учения «Селенга-2021», завершившиеся в октябре этого года.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин