Начальник Генштаба ВС России прибыл в Монголию с официальным визитом

Начальник Генерального штаба - первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов во вторник, 30 ноября, прибыл с официальным визитом в Монголию. Замглавы военного ведомства России проведет переговоры с военно-политическим руководством страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технических сферах.

«Запланированы личные встречи Валерия Герасимова с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, министром обороны Гурсэдийном Сайханбаяром и начальником генерального штаба вооруженных сил Монголии генерал-лейтенантом Довчисурэнгийном Ганзоригом», - говорится в сообщении МО РФ.

Стоит отметить, что визит генерала армии Валерия Герасимова проходит в год столетия вооруженных сил Монголии и столетия установления российско-монгольских дипломатических отношений.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Михаил Долгих