«Боевой кулак» Георгия Жукова: историк назвал главный фактор победы советских войск в битве на Халхин-Голе

Битва на Халхин-Голе началась с воздушной победы Красной армии: в течение нескольких месяцев в небе над Монголией разворачивались грандиозные сражения, в небе одновременно находились сотни самолетов. После этого начались кровопролитные битвы и на земле, которые обернулись для японских солдат первыми ощутимыми поражениями. Секрет Красной армии, главный победоносный принцип, складывался из нескольких факторов. Каких именно - в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» рассказал специалист Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

«Во-первых, нельзя отрицать полководческий талант Жукова. Уже тогда проявились особенности его фирменного стиля: тщательная подготовка, тщательная маскировка операции, управление войсками, отбор деятельных командиров. Во-вторых, техническое превосходство советской военной техники. Конечно, и советские танки, и советская авиация, превосходили японские. Ну и, скажем, боевой дух советских войск», - сказал он.

Макушин подробно остановился на «фирменном стиле» Георгия Жукова: по его словам, тактика полководца заключалась в особо тщательной подготовке и любви к стремительным наступлениям, сочетающимся при этом с уникальным умением командовать различными родами войск. Эксперт отметил, что маршал смог добиться слаженности и авиации, и танков, и пехоты, и артиллерии. При том, что в то время не существовало центролизованной радиофикации, благодаря которой такого эффекта можно без проблем добиться в настоящее время.

«Его полководческий гений, его энергия позволили создать “боевой кулак” и успешно им действовать. В дальнейшем, несмотря на все события Великой Отечественной войны, Япония не совершила ни одного акта агрессии и ни разу не перешла советскую границу», - заявил Макушин.

Бои на Халхин-Голе - вооруженный конфликт между советско-монгольскими войсками и Вооруженными силами Японии, произошедший в 1939 году. Сражения проходили с весны по осень и закончились в конце августа полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Последующее перемирие между странами было заключено 15 сентября 1939 года.