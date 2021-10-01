Российские и монгольские подразделения расправились с БПЛА на учениях «Селенга-2021»

На монгольском полигоне Дойтын Ам продолжаются российско-монгольские учения «Селенга-2021». В их ходе впервые в истории этих учений российские и монгольские войска совместно отработали борьбу с беспилотниками.

Ряд тактических наступательных элементов был отработан и танкистами с мотострелками. А расчеты зенитных установок обеих стран успешно поразили воздушные цели.

Армейская авиация не осталась в стороне и провела дистанционное минирование при помощи вертолетов. Военные полицейские догнали и заблокировали мобильные группы условных боевиков.

В этом году на учениях задействованы мотострелки Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, а также подразделения Вооруженных сил Монголии. Общее число привлеченных к учениям военнослужащих достигает около 1 500 человек. Задействовано более 200 единиц военной техники.