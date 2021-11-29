Организатор туров рассказал, как из-за омикрон-штамма россияне застряли в ЮАР

Россиянин Алексей Алексеев, который застрял в Южно-Африканской Республике после прекращения авиасообщения между Россией и ЮАР из-за нового штамма коронавируса, рассказал «Звезде», что он вместе с другими согражданами собирается обратиться в посольство РФ, чтобы получить рекомендации.

«Я планирую, да, сейчас, если народ наберется. Пока ничего нет. Попробуем сегодня сходить, послушаем, что скажут. Хотелось бы у консульства выяснить их рекомендации. Каким рейсом лучше, что они предложат», - объяснил мужчина.

Алексеев добавил, что он является организатором туров в ЮАР. Своих туристов он уже отправил на родину, а сам улететь не успел.

«Были куплены билеты на 6 декабря. Рейс был отменен. Возможно, будет предложен вариант улететь из другой страны в Африке. До этой страны нужно будет добираться самостоятельно. Пока я смотрю Эфиопские авиалинии, сейчас их вроде все рассматривают. Но тоже непонятно, там часовые пересадки, двумя пересадками идет рейс. Судя по тому, что они говорят, и тесты надо успеть сдать, есть шанс, что можно не улететь, где-то там посередине застрять», - отметил россиянин.

Ранее стало известно, что из-за прекращения авиасообщения между Россией и ЮАР после обнаружения нового штамма коронавируса, «омикрон», многие российские туристы застряли в Южной Африке.

На прошлой неделе ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон». В субботу представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что появление новой мутации не должно служить поводом для паники. Она также добавила, что в настоящее время не существует доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данного штамма.

Ранее медики из ЮАР заявили, что наиболее уязвимой группой к заражению омикрон-штаммом коронавируса являются молодые люди. В стране госпитализируют людей в возрасте 20-30 лет, большую часть пациентов, по словам медиков, составили не прошедшие вакцинацию.