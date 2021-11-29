В ВОЗ заявили об отсутствии данных о повышенной заразности омикрон-штамма

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящий момент не располагает достаточным количеством доказательств того, что новый штамм коронавируса «омикрон» является более заразным, чем другие варианты. Об этом говорится в распространенном ВОЗ сообщении.

«Пока не ясно, является ли "омикрон" более заразным (то есть легче передающимся от человека человеку) в сравнении с другими вариантами, включая вариант "дельта"», - приводит ТАСС текст сообщения организации.

Ранее стало известно, что в Великобритании, начиная с 30 ноября, из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон» станет обязательным ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественном транспорте. Кроме того, с 30 ноябре все въезжающие в страну будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на наличие COVID-19 и соблюдать карантин до получения отрицательного результата.