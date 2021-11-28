В Еврокомиссии назвали сроки изучения омикрон-штамма

Для того, чтобы изучить «омикрон» мутацию коронавируса ученым может потребоваться две-три недели. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Латвии.

«Мы знаем не все об этом штамме, но он вызывает беспокойство. Ученым и производителям (вакцин - ред.) необходимо две-три недели, чтобы иметь полную картину о качестве мутации этого штамма "омикрон". Необходимо использовать это время», - цитирует РИА Новости слова главы ЕК.

Также фон дер Ляйен призвала производителей вакцин, распространяемых по Евросоюзу, немедленно начать адаптировать препараты к новой мутации.

Ранее медики из Южно-Африканской Республики заявили, что заражению омикрон-штамму подвержены люди в возрасте от 20 до 30 лет. При этом отмечается, что 65% госпитализированных в регионе не были привиты.