Вирусолог рассказал о двух вариантах развития ситуации с омикрон-штаммом

Омикрон-штамм еще мало изучен, поэтому делать какие-то выводы относительно симптоматики и прочего пока рано. Об этом «Звезде» рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Он заявил, что нетипичные симптомы (усталость и головная боль), которые некоторые медики приписали омикрону, часто сопровождают и другие заболевания.

«Хуже нет ничего, когда сведения попадают в газеты и Интернет до того, как все проверили. Случаев мало, статистики нет, надежных наблюдений нет. Еще предстоит узнать очень многое», - сказал специалист.

Также он спрогнозировал два развития событий: либо новый штамм станет серьезной проблемой, либо нет.

Омикрон-штамм выявили в ЮАР. Вирус уже добрался до нескольких европейских стран, Израиля и Гонконга. В России на сегодняшний день этой мутации не выявлено.