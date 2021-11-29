Вирусолог рассказал о двух вариантах развития ситуации с омикрон-штаммом
Омикрон-штамм еще мало изучен, поэтому делать какие-то выводы относительно симптоматики и прочего пока рано. Об этом «Звезде» рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Он заявил, что нетипичные симптомы (усталость и головная боль), которые некоторые медики приписали омикрону, часто сопровождают и другие заболевания.
«Хуже нет ничего, когда сведения попадают в газеты и Интернет до того, как все проверили. Случаев мало, статистики нет, надежных наблюдений нет. Еще предстоит узнать очень многое», - сказал специалист.
Также он спрогнозировал два развития событий: либо новый штамм станет серьезной проблемой, либо нет.
Омикрон-штамм выявили в ЮАР. Вирус уже добрался до нескольких европейских стран, Израиля и Гонконга. В России на сегодняшний день этой мутации не выявлено.