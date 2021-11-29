Боярский призвал воспитывать фанатов «жестким способом» после нарушений на матче ЦСКА - «Зенит»

Народный артист РСФСР и знаменитый болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «Звезде» массовое задержание фанатов ЦСКА после матча с командой из Санкт-Петербурга.

Накануне стало известно о том, что «Зенит» победил москвичей в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей матча.

После этого появились сообщения о массовом задержании болельщиков. Согласно предварительной информации, это было связано с пиротехническим шоу, устроенным москвичами на трибуне.

Позже в МВД сообщили, что после спортивного мероприятия был составлен 51 административный протокол. Кроме того, в ведомстве уточнили, что стадион, на котором проводился матч ЦСКА - «Зенит», не соответствовал требованиям безопасности, предъявляемым спортивным мероприятиям.

«Вижу плачевное состояние наших зрителей, которых нужно воспитывать очень жестким способом. Равно как и всех тех, кто гоняет на машинах. Уголовные статьи появились наконец-то, потому что убийцы разъезжают по Москве и другим городам. Не хватало, чтобы это произошло на стадионе. Взрывоопасная ситуация никому не нужна, поэтому уродов, которые приходят не смотреть футбол, а показать, на что они способны, нужно искоренять и применять самые жесткие меры наказания», - отметил Боярский.

Болельщик «Зенита» был удивлен тем, как задержанным болельщикам удалось пронести пиротехнику на стадион. Михаил Боярский также отметил необходимость присутствия «какого-то общественного контроля» во время матчей.

«Не знаю, как они это делают. Проносить на стадион то, что проносить нельзя, может только урод. Там же люди находятся. Они приходят для собственного развлечения, не для поддержки команды. От того, что они выстрелят, команда играть лучше не станет. Это не болельщики», - подытожил актер.

Ранее сообщалось, что ЦСКА пообещал предоставить бесплатную юридическую консультацию для фанатов после задержания на матче с «Зенитом». Об этом говорилось в официальном заявлении футбольного клуба.

Также там отметили, что пытаются разобраться в ситуации.

В свою очередь, в Российской премьер-лиге, комментируя происшествие, отметили, что полиция Москвы, задержав футбольных фанатов, нарушила комфорт и поставила под угрозу здоровье людей.

При этом в РПЛ пообещали провести расследование произошедшего, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем.

Также стало известно о том, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит на ближайшем заседании вопросы обеспечения безопасности и использования пиротехники на матче ЦСКА - «Зенит».