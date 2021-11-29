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В ЦСКА объяснили задержание фанатов клуба после матча с «Зенитом»

Иван Линдеманн
08:01 29.11.2021
Согласно предварительной информации, задержания связаны с пиротехническим шоу, устроенным москвичами на трибуне.
В ЦСКА объяснили задержание фанатов клуба после матча с «Зенитом»
© Фото: Григорий Соколов, РИА Новости
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ЦСКА обещал предоставить бесплатную юридическую консультацию для фанатов после задержания на матче с «Зенитом». Об этом говорится в официальном заявлении футбольного клуба.

Также там отметили, что пытаются разобраться в ситуации.

«Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему», - сказали в ЦСКА.

Вечером 28 ноября стало известно о массовых задержаниях болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом», который был сыгран в Москве на «ВЭБ-Арене». Согласно предварительной информации, это связано с пиротехническим шоу, устроенным москвичами на трибуне.

«Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию», - отметили в руководстве клуба.

Напомним, что встреча между ЦСКА и «Зенитом», состоявшаяся в рамках 16-го тура РПЛ, завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 0:2.

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