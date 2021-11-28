ЦСКА уступил «Зениту» на своем поле

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет открыл Клаудиньо, которому удачно ассистировал Малком. Это произошло на 34-й минуте первого тайма. В компенсированное время Андрей Мостовой удвоил преимущество «сине-бело-голубых», точно пробив после передачи от Артема Дзюбы.

После победы в столице, подопечные Сергея Семака упрочили свое лидерство в турнирной таблице, набрав 36 очков. Армейцы расположились на шестой строчке с 24 очками.