В МВД заявили о многочисленных нарушениях на матче ЦСКА - «Зенит»

Стадион, на котором проводился матч ЦСКА - «Зенит», не соответствовал требованиям безопасности, предъявляемым спортивным мероприятиям. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел РФ.

«Не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что после спортивного мероприятия был составлен 51 административный протокол.

«Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА - "Зенит", составлен 51 протокол об административных правонарушениях», - сообщили в МВД.

Напомним, что вечером 28 ноября стало известно о массовых задержаниях болельщиков после матча с «Зенитом», который был сыгран в Москве на «ВЭБ-Арене». Согласно предварительной информации, это связано с пиротехническим шоу, устроенным москвичами на трибуне.