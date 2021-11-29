В РПЛ отреагировали на задержания фанатов после матча ЦСКА - «Зенит»

Полиция Москвы, задержав футбольных фанатов после матча ЦСКА - «Зенит», нарушила комфорт и поставила под угрозу здоровье людей. Такое заявление сделали в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), комментируя инцидент.

«Считаем, что в случае с инцидентом на "ВЭБ Арене" меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом», - приводит заявление лиги «Спорт-Экспресс».

Согласно сообщению, сейчас представители РПЛ находятся на арене и делают все для того, чтобы разрешить ситуацию. Как, в свою очередь, сообщает РИА Новости, правоохранители больше трех часов не выпускают часть болельщиков «армейцев» со стадиона.

«Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам», - подчеркнули в РПЛ.

Помимо этого, в лиге пообещали провести расследование произошедшего, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем.

Вечером 28 ноября стало известно о массовых задержаниях болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом», который был сыгран в Москве на «ВЭБ-Арене». Согласно предварительной информации, это связано с пиротехническим шоу, устроенным москвичи на трибуне.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом», состоявшаяся в рамках 16-го тура РПЛ, завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 0:2.