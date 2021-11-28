Кризис и «расизм наоборот»: с какими проблемами столкнулись в США во время празднования Дня благодарения

В США в последний четверг ноября граждане отмечали традиционный праздник День благодарения. Американцы встретили торжество в условиях тяжелого экономического кризиса. Многим жителям Штатов попросту не хватило продуктов, чтобы отметить праздник с привычной индейкой на столе.

Помимо образовавшегося дефицита товаров в национальный праздник в стране существует еще одна немаловажная проблема - государственные выплаты по безработице. Миллионы американцев решили уволиться со своих работ и жить на пособия. Как результат - нехватка кадров и логистический кризис. На тихоокеанском побережье выстроилась огромная очередь из кораблей с товарами, которые даже некому разгрузить и доставить.

Президент США Джо Байден решил не отказываться от праздника и отметил его с размахом. Он отправился на фешенебельный курорт - остров Нантакет, который успел полюбиться миллиардерам. На брифинге Белого дома на вопрос о том, как Байден может аргументировать свой отдых в компании миллиардеров, когда граждане страны вынуждены отказываться от праздничного стола на День Благодарения, Джен Псаки ответила, что президент всегда находится при исполнении и думает о своем народе.

«Сейчас время отставить политику в сторону, провести время с близкими и поговорить о том, за что мы благодарны. Где бы президент ни был, он будет работать», - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Президент США принял решение выпустить огромные объемы нефти из стратегических резервов, предприняв попытку решить хотя бы одну из проблем кризиса в стране. Это должно было снизить цену на топливо, однако его действия вызвали негатив у сообщества стран-экспортеров нефти. А противник Байдена, Дональд Трамп, в свою очередь, сразу же накинулся с критикой.

«Эти резервы предназначаются для использования при таких серьезных чрезвычайных ситуациях, как война, и ни при каких других. Мы были энергетически независимыми год назад, а теперь находимся во власти ОПЕК! Разве так можно руководить страной?», - негодует Трамп.

Все же экономическая сфера - не единственный и не самый напряженный вопрос, в котором Трамп и Байден имеют совершенно противоположные мнения. Основным камнем преткновения был и остается «расовый» вопрос. Дональд Трамп всегда отдавал предпочтение белому электорату, тогда как Байден с самого начала дал понять, что готов платить за голоса темнокожих избирателей. Теперь в США вынуждены мириться с плодами его политики, так как такой курс президента породил движение Black Lives Matter (BLM). В Черную Пятницу, когда магазины привычно штурмуют в поисках скидок и распродаж в этот раз брали штурмом по другому поводу. По всей Америке прокатилась волна грабежей и мародерства.

Руки криминальным группировкам фактически развязала новая расовая политика демократическая политика во главе с нынешним президентом США. При этом специалисты считают, что проблема еще глубже. Большую часть ночных налетчиков-мародеров составляют афроамериканцы, которые днем выступают в протестах под флагами движения BLM. Это подтверждает статистика.

Эксперты дали название новому феномену американского общества - «расизм наоборот». Некоторые штаты в стране захлестнула целая волна преступности, а все из-за либеральной позиции и попустительства властей.

Раньше протестные акции движения BLM сопровождались лишь вставанием на колени перед «оскорбленными» темнокожими. Однако сейчас афроамериканец-преступник въезжает на автомобиле в толпу граждан, которые шли традиционным рождественским парадом. Как итог - 30 убитых и раненых, именно такую цену готов заплатить чернокожий активист за белого, которого оправдал суд присяжных за убийство двоих и ранение одного активиста во время BLM-погромов.

На данный момент США находятся на пороге гражданской войны. В преддверии президентской гонки кандидаты, маловероятно, станут вести прежнюю игру, а межрасовые конфликты вспыхнут с новой силой.