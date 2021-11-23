Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джозеф Байден объявил о выпуске из стратегического резерва 50 миллионов баррелей нефти. По его словам, данное решение необходимо для снижения стоимости на сырье. Выпуск топлива будет осуществлен в течение нескольких месяцев.

«Сегодня президент объявляет, что министерство энергетики предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением», - говорится в сообщении Белого дома.

Ранее в СМИ отмечалось, что поддержку США могут оказать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея. Над снижением цен на нефть через товарные интервенции также работает и Китай.