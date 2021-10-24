Рейтинг Байдена достиг антирекорда со времен Второй мировой

Популярность американского лидера Джо Байдена за девять месяцев на посту президента пережила стремительное падение. Показатель ниже уровня поддержки любого другого американского главы со времен Второй мировой войны.

Согласно результатам исследований Gallup, американского института общественного мнения, рейтинг политика снизился на 11,3% (с 56% до 44,7%). Подобное снижение больше, чем показатели падения рейтинга десяти предыдущих президентов Штатов.

Предыдущим обладателем антирекорда был 44-й президент США Барак Обама, рейтинг которого за первые девять месяцев президентства снизился на 10,1%.

В июле этого года рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена упал до значения в 50%, что является рекордно низким показателем для его карьеры в роли лидера страны.

Соответствующие сведения были получены в результате проведенного социологического опроса.