Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Присяжные оправдали застрелившего участников акции BLM американца

Виктория Ивашечкина
Александр Беляев
12:00 20.11.2021
Пожизненное заключение грозило 18-летнему молодому человеку за убийство двух митингующих.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Процесс, за которым следила вся Америка. Вынесен приговор 18-летнему Кайлу Риттенхаусу, застрелившего двух человек на акции Black Lives Matter. Ему грозил пожизненный срок, но молодого человека оправдали.

Услышав это, он едва не упал в обморок. Впрочем, эмоции на грани были не только в зале суда, но и за его стенами. В город стянули Нацгвардию.

Такое в зале суда происходит нечасто. Кайл Риттенхаус стоит, ожидая оглашения приговора. Еле держится на ногах. Его трясет. Когда он слышит, что присяжные его оправдали, падает в обморок.

Судорожное глотание воды. Еще несколько секунд назад он думал, что проведет всю жизнь в тюрьме. Но адвокату удалось доказать, что Кайл действовал в пределах необходимой самообороны.

Август 2020 года. Два месяца до президентских выборов. В Киноше, где полицейский подстрелил афроамериканца Джейкоба Блейка, не просто беспорядки, а миниверсия гражданской войны. Протестующие в рамках своих, якобы, антирасистских митингах громят все на своем пути

Для их усмирения в город направили Нацгвардию. Защищать жителей от рассвирепевшей толпы и мародеров прибыли и добровольцы. Как раз в их числе был тогда еще 17-летний Кайл.

Вооруженный полуавтоматической винтовкой он открывает огонь по протестующим. Два человека погибает, еще один ранен.

На следующий день Риттенхауса задерживают и предъявляют обвинение в преднамеренном убийстве. BLM-щики тут же клеймят его, как расиста и убийцу. Для подростка требуют едва ли не смертной казни. В суде он заявляет, что пытался отогнать разъяренную толпу от частной собственности. Его же адвокат ссылается на самооборону. Якобы, один из его преследователей был вооружен. Важный момент: оба убитых Риттенхаусом - белые. Мужчина, которого он ранил, как утверждает защита, угрожал ему пистолетом. Тем не менее, афроамериканцы выходят на очередную акцию протеста у здания суда.

Приговор вызвал огромный общественный резонанс. Такой, что даже Джо Байдену задают вопрос, как он расценивает вердикт. Байден в комментарии крайне осторожен.

Ситуация такова, что каждое слово может стать триггером - спусковым крючком. Для белых консерваторов, республиканцев, сторонников Трампа, это веский довод в защиту права на самооборону и владения оружием. Для активистов BLM и всех, кто за них - это лишний повод повернуть все в свою пользу и вновь опасно заострить расовый вопрос.

Кайл Риттенхаус во время беспорядков BLM в Америке участвовал в добровольных патрулях, застрелил двоих человек и ранил третьего. Присяжные посчитали, что Риттенхаус сделал это в рамках необходимой самообороны.

Кайлу могло грозить пожизненное, но суд встал на его сторону и подтвердил, что оружие он использовал исключительно для защиты от рассвирепевшей толпы.

В итоге, присяжные признали 18-летнего Риттенхауса невиновным по всем пунктам обвинения: по двум пунктам обвинения в убийстве, по одному пункту обвинения в покушении на убийство с ранением третьего человека и по двум пунктам обвинения в безрассудной угрозе безопасности в ходе протестов, омраченных поджогами, беспорядками и грабежами 25 августа 2020 года в Кеноша, штат Висконсин.

«Он едет домой. Он хочет жить дальше. Он испытывает огромное облегчение от того, какое решение приняли сегодня присяжные», - сказал адвокат Риттенхауса Марк Ричардс журналистам.

После приговора Риттенхаус заплакал и рухнул на пол, прежде чем ему помогли вернуться в кресло.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:49 В стране и мире
Видео
«Он не гнал»: очевидец раскрыл подробности аварии на Кутузовском проспекте
15:55 В стране и мире
Видео
Врач рассказала, как справиться с «качелями» атмосферного давления
13:19 В стране и мире
Видео
«Сложная жизнь»: актер Герчаков о творческом пути Гаркалина
05:55 В стране и мире
СМИ: Великобритания может объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
02:13 В стране и мире
Врач Байдена заявил, что у президента усилился кашель и ухудшилась походка
Популярное
СМИ: пострадавшей в пожаре Хлебниковой потребовались доноры
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
В Китае рассказали, как онкология связана с мытьем посуды
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.