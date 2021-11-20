Присяжные оправдали застрелившего участников акции BLM американца

Процесс, за которым следила вся Америка. Вынесен приговор 18-летнему Кайлу Риттенхаусу, застрелившего двух человек на акции Black Lives Matter. Ему грозил пожизненный срок, но молодого человека оправдали.

Услышав это, он едва не упал в обморок. Впрочем, эмоции на грани были не только в зале суда, но и за его стенами. В город стянули Нацгвардию.

Такое в зале суда происходит нечасто. Кайл Риттенхаус стоит, ожидая оглашения приговора. Еле держится на ногах. Его трясет. Когда он слышит, что присяжные его оправдали, падает в обморок.

Судорожное глотание воды. Еще несколько секунд назад он думал, что проведет всю жизнь в тюрьме. Но адвокату удалось доказать, что Кайл действовал в пределах необходимой самообороны.

Август 2020 года. Два месяца до президентских выборов. В Киноше, где полицейский подстрелил афроамериканца Джейкоба Блейка, не просто беспорядки, а миниверсия гражданской войны. Протестующие в рамках своих, якобы, антирасистских митингах громят все на своем пути

Для их усмирения в город направили Нацгвардию. Защищать жителей от рассвирепевшей толпы и мародеров прибыли и добровольцы. Как раз в их числе был тогда еще 17-летний Кайл.

Вооруженный полуавтоматической винтовкой он открывает огонь по протестующим. Два человека погибает, еще один ранен.

На следующий день Риттенхауса задерживают и предъявляют обвинение в преднамеренном убийстве. BLM-щики тут же клеймят его, как расиста и убийцу. Для подростка требуют едва ли не смертной казни. В суде он заявляет, что пытался отогнать разъяренную толпу от частной собственности. Его же адвокат ссылается на самооборону. Якобы, один из его преследователей был вооружен. Важный момент: оба убитых Риттенхаусом - белые. Мужчина, которого он ранил, как утверждает защита, угрожал ему пистолетом. Тем не менее, афроамериканцы выходят на очередную акцию протеста у здания суда.

Приговор вызвал огромный общественный резонанс. Такой, что даже Джо Байдену задают вопрос, как он расценивает вердикт. Байден в комментарии крайне осторожен.

Ситуация такова, что каждое слово может стать триггером - спусковым крючком. Для белых консерваторов, республиканцев, сторонников Трампа, это веский довод в защиту права на самооборону и владения оружием. Для активистов BLM и всех, кто за них - это лишний повод повернуть все в свою пользу и вновь опасно заострить расовый вопрос.

Кайл Риттенхаус во время беспорядков BLM в Америке участвовал в добровольных патрулях, застрелил двоих человек и ранил третьего. Присяжные посчитали, что Риттенхаус сделал это в рамках необходимой самообороны.

Кайлу могло грозить пожизненное, но суд встал на его сторону и подтвердил, что оружие он использовал исключительно для защиты от рассвирепевшей толпы.

В итоге, присяжные признали 18-летнего Риттенхауса невиновным по всем пунктам обвинения: по двум пунктам обвинения в убийстве, по одному пункту обвинения в покушении на убийство с ранением третьего человека и по двум пунктам обвинения в безрассудной угрозе безопасности в ходе протестов, омраченных поджогами, беспорядками и грабежами 25 августа 2020 года в Кеноша, штат Висконсин.

«Он едет домой. Он хочет жить дальше. Он испытывает огромное облегчение от того, какое решение приняли сегодня присяжные», - сказал адвокат Риттенхауса Марк Ричардс журналистам.

После приговора Риттенхаус заплакал и рухнул на пол, прежде чем ему помогли вернуться в кресло.