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Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году

Кира Тило
02:21 23.11.2021
Пресс-секретарь Белого Дома подтвердила информацию о намерениях президента.
Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году
© Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. Она подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о намерениях Байдена. По данным прессы, это происходит на фоне снижения рейтинга действующего президента, а также разговоров о том, что он не сможет избираться из-за своего возраста - в 2024 году президенту исполнится 81 год.

«Да, это его намерение», - цитирует Псаки ТАСС.

Ранее Байден провел медицинскую процедуру под наркозом, которая, по его словам, прошла успешно. Позже врач американского лидера Кевин О'Коннор рассказал, что Байден страдает от дивертикулеза - «болезни пенсионеров», которая была обнаружен у президента США несколько лет назад.

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