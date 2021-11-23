Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. Она подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о намерениях Байдена. По данным прессы, это происходит на фоне снижения рейтинга действующего президента, а также разговоров о том, что он не сможет избираться из-за своего возраста - в 2024 году президенту исполнится 81 год.

«Да, это его намерение», - цитирует Псаки ТАСС.

Ранее Байден провел медицинскую процедуру под наркозом, которая, по его словам, прошла успешно. Позже врач американского лидера Кевин О'Коннор рассказал, что Байден страдает от дивертикулеза - «болезни пенсионеров», которая была обнаружен у президента США несколько лет назад.