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Черчесов заявил, что готов возглавить сборную Польши по футболу

Кира Тило
04:54 27.11.2021
Он также отметил, что готов вернуться в сборную России по футболу, если этого захочет РФС.
Черчесов заявил, что готов возглавить сборную Польши по футболу
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Бывший главный тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов готов возглавить команду Польши, если поступит соответствующее предложение. Он также отметил, что готов возглавить и сборную России, если этого захочет Российский футбольный союз (РФС).

«Во-первых, у сборной Польши сейчас есть тренер. А во-вторых, если предложат возглавить - то да, соглашусь», - цитирует Черчесова газета «Спорт-Экспресс».

В июле в Российском футбольном союзе сообщили о расторжении контракта с тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Решение было принято сторонами совместно. Позже стало известно о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера российской сборной по футболу. Тогда он заявил, что выход россиян на ЧМ в Катаре - его главная цель.

Накануне стало известно, что сборная России сыграет с Польшей в первом стыковом матче за путевку на ЧМ по футболу. Отечественная сборная была при жребии сеяной командой, поэтому примет поляков в домашней встрече .

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