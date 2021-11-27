Черчесов заявил, что готов возглавить сборную Польши по футболу

Бывший главный тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов готов возглавить команду Польши, если поступит соответствующее предложение. Он также отметил, что готов возглавить и сборную России, если этого захочет Российский футбольный союз (РФС).

«Во-первых, у сборной Польши сейчас есть тренер. А во-вторых, если предложат возглавить - то да, соглашусь», - цитирует Черчесова газета «Спорт-Экспресс».

В июле в Российском футбольном союзе сообщили о расторжении контракта с тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Решение было принято сторонами совместно. Позже стало известно о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера российской сборной по футболу. Тогда он заявил, что выход россиян на ЧМ в Катаре - его главная цель.

Накануне стало известно, что сборная России сыграет с Польшей в первом стыковом матче за путевку на ЧМ по футболу. Отечественная сборная была при жребии сеяной командой, поэтому примет поляков в домашней встрече .