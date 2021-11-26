Сборная России сыграет с Польшей в первом стыковом матче за путевку на ЧМ по футболу

Соперниками национальной сборной России по футболу в первом стыковом матче в борьбе за путевку на чемпионат мира стала команда Польши. Церемония жеребьевки проходила в Цюрихе.

Исходя из формата жеребьевки, 12 команд были разделены на три пути по четыре в каждом, где будут проходить матчи серии плей-офф. Сборная России была при жребии сеяной командой, поэтому примет поляков в домашней встрече.

Ранее главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин заявил, что продолжит работать с командой до матчей раунда плей-офф за право сыграть на ЧМ-2022. При этом некоторое время назад он не исключал, что может уйти из сборной до стыковых игр.