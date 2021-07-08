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РФС сообщил о расторжении контракта с тренером сборной РФ Черчесовым

Алексей Курильченко
15:50 08.07.2021
Причиной мнения о неудовлетворительной работе тренера стало последнее место россиян в группе В после проведенных матчей с Финляндией, Бельгией и Данией.
РФС сообщил о расторжении контракта с тренером сборной РФ Черчесовым
© Фото: Franz Waelischmiller, SVEN SIMO, Globallookpress
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В Российском футбольном союзе сообщили о расторжении контракта с тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Решение о прекращении работы на данной позиции было принято сторонами совместно. Следующим этапом станут поиски специалиста на замену Черчесову.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение  о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», - заявил глава РФС Александр Дюков.

Напомним, на прошедшем чемпионате Европы россияне заняли последнее место в своей группе, победив команду Финляндии и уступив Бельгии и Дании. После этого встал вопрос о неудовлетворительной работе тренера. Сам Черчесов после этого назвал причину провала российской сборной на Евро-2020. По его мнению, команде не хватило запаса психологической прочности.

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