РФС сообщил о расторжении контракта с тренером сборной РФ Черчесовым

В Российском футбольном союзе сообщили о расторжении контракта с тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Решение о прекращении работы на данной позиции было принято сторонами совместно. Следующим этапом станут поиски специалиста на замену Черчесову.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», - заявил глава РФС Александр Дюков.

Напомним, на прошедшем чемпионате Европы россияне заняли последнее место в своей группе, победив команду Финляндии и уступив Бельгии и Дании. После этого встал вопрос о неудовлетворительной работе тренера. Сам Черчесов после этого назвал причину провала российской сборной на Евро-2020. По его мнению, команде не хватило запаса психологической прочности.