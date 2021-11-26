В ООН призвали ввести ограничения на поездки из-за нового штамма COVID-19

Глава Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили заявил о необходимости ввести ограничения на поездки из-за обнаружения нового штамма коронавируса из Южной Африки. Руководитель отметил, что ввести ограничения следует как можно скорее.

«Я рекомендую принять решения сегодня, а не через неделю, потому что, если штамм продолжит распространяться, как мы ожидаем, будет уже поздно и не будет смысла вводить ограничения», - цитирует слова Пололикашвили Reuters.

При составлении новых правил поездок руководитель призвал следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Ранее в Ботсване, ЮАР и Гонконге был выявлен новый штамм коронавируса B.1.1.529. Согласно классификации, новая разновидность является «вызывающей беспокойство». Существует вероятность, что впоследствии новый штамм может вытеснить «дельту».