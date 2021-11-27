«Победила его воля»: жена выжившего горноспасателя рассказала о пережитых эмоциях

Жена выжившего сотрудника МЧС РФ Александра Козлова, которого удалось спасти, когда и сами горноспасатели попали в ловушку в заваленной после предположительно взрыва метана шахте, волнуется и не может поверить, что ее супруг остался жив.

«Ну эти эмоции невозможно передать словами. Волнения, переживания. Перед работой он сказал, как обычно, что они просто пошли на спасательную операцию. Что он не знает, когда все это закончится, и как только у него будет время, обязательно позвонит. Просто спасательная операция, она же у него не первая уже. Надеемся, что все будет хорошо», - прокомментировала «Звезде» Елена Козлова.

Напомним, в больницах Ленинска-Кузнецкого находятся 38 шахтеров и 15 спасателей, которые пострадали при аварии на шахте «Листвяжная». Погибли, по официальным данным, 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.