В результате аварии на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек
Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
© Фото: ТРК "Звезда"
В результате аварии на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек.
Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
|
В результате аварии на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек
Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
© Фото: ТРК "Звезда"
В результате аварии на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек.
Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
В ДPУГИХ CMИ
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