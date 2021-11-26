В США отреагировали на слова Зеленского о готовящемся госперевороте на Украине

После заявлений президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте в Белом доме сообщили о намерении получить об этом дополнительную информацию. Об этом сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Я могу заверить вас, что мы осведомлены о заявлениях, поступивших утром. Мы в контакте с правительством Украины с целью дальнейшего обсуждения этого и пытаемся получить дополнительную информацию» , - цитирует ТАСС слова Донфрид.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает о подготовке государственного переворота. По словам украинского лидера, в заговоре замешан Ринат Ахметов.