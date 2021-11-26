В Кремле ответили Зеленскому на слова о готовящемся госперевороте на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы украинского государства Владимира Зеленского о подготовке госпереворота в стране якобы при участии России. Представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами заверил, что Москва не имеет никакого отношения к подобным делам.

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», - подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил сведения о планируемом 1 декабря в стране государственном перевороте якобы при участии бизнесмена Рината Ахметова.

При этом украинский лидер подчеркнул, что не верит в планируемый переворот. По словам Зеленского, окружение Ахметова втягивает его в войну с президентом и государством.