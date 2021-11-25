В стране и мире Бывший депутат Рады заявил о намерении Зеленского ввести военное положение на Украине Кира Карон По словам депутата, военное положение будет введено на Украине 1 декабря. © Фото: president.gov.ua Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский собирается ввести в стране военное положение. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко. «По моей информации, Зеленский планирует на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца, и делается это с одной целью – контроль над СМИ, потому что военное положение – это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия», - сказал Ляшко в эфире телеканала «Наш». Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что Владимир Зеленский «не прочь спровоцировать какие-либо инциденты» в расчете на помощь других стран. Об этом глава российской дипломатии заявил во время прямой трансляции совместной пресс-конференции с коллегой из Молдавии Нику Попеску. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика