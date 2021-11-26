Оперштаб не выявил в РФ новый штамм COVID-19

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о том, что в стране на обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции B.1.1.529, выявленный в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

«На территории России данный штамм на текущий момент не обнаружен», - цитирует РИА Новости сообщение оперштаба.

Согласно сообщению на сайте оперштаба, въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки будет ограничен с 28 ноября. Все россияне, прибывшие из этих стран, будут должны пройти тестирование на заражение коронавирусом.

Глава Всемирной туристской организации ООН заявил о необходимости ограничить поездки из-за обнаружения нового штамма коронавируса из Южной Африки. Руководитель отметил, что ввести ограничения следует как можно скорее.