В стране и мире ВОЗ дала название новому штамму COVID-19 Алексей Курильченко Новая мутация вируса получила название Omicron. © Фото: Markus Ulmer via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала новый штамм коронавируса, выявленных в Гонконге и Южной Африке как «вызывающий озабоченность». Мутация с кодировкой B.1.1.529 получила название в честь греческой буквы «Омикрон». «Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron», - говорится сообщении организации. Ранее Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о том, что в стране не обнаружен новый штамм B.1.1.529. Тем не менее, было принято решение ограничить въезд в РФ иностранных граждан из стран, где была выявлена мутация. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика