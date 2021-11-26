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ВОЗ дала название новому штамму COVID-19

Алексей Курильченко
22:20 26.11.2021
Новая мутация вируса получила название Omicron.
ВОЗ дала название новому штамму COVID-19
© Фото: Markus Ulmer via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
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Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала новый штамм коронавируса, выявленных в Гонконге и Южной Африке как «вызывающий озабоченность». Мутация с кодировкой B.1.1.529 получила название в честь греческой буквы «Омикрон».

«Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron», - говорится сообщении организации.

Ранее Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о том, что в стране не обнаружен новый штамм B.1.1.529. Тем не менее, было принято решение ограничить въезд в РФ иностранных граждан из стран, где была выявлена мутация.

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