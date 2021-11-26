ВОЗ дала название новому штамму COVID-19
Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала новый штамм коронавируса, выявленных в Гонконге и Южной Африке как «вызывающий озабоченность». Мутация с кодировкой B.1.1.529 получила название в честь греческой буквы «Омикрон».
«Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron», - говорится сообщении организации.
Ранее Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о том, что в стране не обнаружен новый штамм B.1.1.529. Тем не менее, было принято решение ограничить въезд в РФ иностранных граждан из стран, где была выявлена мутация.