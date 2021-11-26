МЧС подтвердило гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте «Листвяжная»

Спасатели и горняки (46 шахтеров и шесть спасателей), которые после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области не смогли выйти наружу, не могли выжить из-за недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов. Об этом сообщил журналистам командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

«Вчера у нас тоже произошла трагедия - погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным», - цитирует Ше ТАСС.

Первая информация об аварии появилась утром 25 ноября. Согласно предварительным данным, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).